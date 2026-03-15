テレビ朝日の田原萌々アナウンサーが、衣装ショットを公開した。田原アナは１５日までに自身のインスタグラムを更新。「ほんのりさくら色のワンピース」とつづり、薄いピンクのワンピースにカーディガンを合わせた衣装姿を披露した。この投稿にファンからは「可愛いです」「笑顔が素敵です」「いい笑顔で撮れてます！」「可愛い以外言葉が出てきませんね、、、」「めちゃくちゃ似合ってます」「清楚でステキ」「春色で可愛い