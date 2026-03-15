【モデルプレス＝2026/03/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が3月14日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが見えるコーディネートを披露し、話題となっている。【写真】「今日好き」美女「スタイル良すぎ」大胆くびれショット◆みなつ、美ウエスト輝く動画公開みなつは、お気に入りのグレーのスウェットセットアップを着用した動画を公開。クロップド丈の