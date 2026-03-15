【モデルプレス＝2026/03/15】女優の生駒里奈が3月13日、自身のInstagramを更新。ミュージカル「どろんぱ」で座敷童子を演じる際の衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳元乃木坂センター「リアル」と話題の“座敷童子”姿◆生駒里奈、ぱっつんおかっぱ頭の座敷童子ショット披露生駒は「場当たりが始まりました」と、日本青年館ホールにて上演されるミュージカル「どろんぱ」（2026年3月16日〜29日）の稽古が進んでいる