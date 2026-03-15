【モデルプレス＝2026/03/15】AKB48の平田侑希、アイドルグループ・フルコースの中川心が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】午年人気アイドル同士が夢のペアランウェイ◆平田侑希＆中川心、ガーリーコーデでペアランウェイ2002年生まれで午年の年女ペア（Born in 2002 G