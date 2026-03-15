【モデルプレス＝2026/03/15】9人組アイドルグループ・MORE STARが15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】カワラボ新グル、印象ガラリの編み込みヘア◆中山こはく、編み込みヘア披露中山こはくは編み込みヘアにニット帽スタイル。パープルのパンツで個性を演出し、トップで