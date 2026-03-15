【モデルプレス＝2026/03/15】AKB48の小栗有以、千葉恵里、佐藤綺星、平田侑希、八木愛月が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】AKB人気メンバー、上品シースルーコーデで魅了◆小栗有以、上品シースルーコーデで魅了小栗は、首元のリボンが特徴的なシフォン素材の淡いパ