【モデルプレス＝2026/03/15】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。【写真】人気アイドル、デニムミニスカで美脚スラリ◆月足天音、ツインテール×レザーミニスカの甘辛スタイリング月足天音は、黒のトップスにデニムのミニスカートというコー