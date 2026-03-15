わが家ではラップを専用ケースに入れて使っていた時期もありましたが、落として壊れてしまって……（汗）、紙ケースのまま使う生活に戻りました。紙ケースを久々に使ったら、意外とカットしやすいし、使いやすく工夫されていることに感動！なにより軽く、手にフィットして持ちやすいのもうれしいポイントです。どの商品にも、だいたい飛び出し防止ストッパー機能が付いているし、商品パッケージに対するメーカーさんの企業努力に