JO1川尻蓮 山下幸輝（WILD BLUE） 、中務裕太（GENERATIONS）、川尻蓮（JO1）、和田颯（Da-iCE）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演。「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」に登場し、圧巻のダンスを披露した。『マイナビ TGC 2024 S／S』から始まった、世界が注目するダンスパフォーマンスグループとして日本ダンス界を牽引するs**t kingz完全プロデュース