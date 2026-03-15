中村倫也、池田エライザ 中村倫也、池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演。TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』SPECIAL STAGEで、客席からサプライズ登場した。その後は、劇中のグループがNAZEとTORINNERがライブパフォーマス。中村と池田はランウェイに立ち、ファンに感謝した。