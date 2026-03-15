◇オープン戦ロッテ4―5西武（2026年3月15日ZOZOマリン）ロッテの先発・小島は4回2/3を投げ7安打4失点。打線が2度追いついたものの、4―5で敗れ、連勝は2で止まった。5年連続で規定投球回をクリアし、3年連続で開幕投手を務めた左腕エースが不本意な投球。サブロー監督は「良いボールもありましたけど。予定では6回行ってほしかったんで。そこそこ点も取られたっていうのがあるし、あんまり時間ないんで、ピリッとしてほ