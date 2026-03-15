◇WBA世界ミニマム級タイトルマッチ王者・松本流星(帝拳)＜12回戦＞同級4位・高田勇仁(ライオンズ)（2026年3月15日横浜BUNTAI）半年ぶりのダイレクトリマッチは、WBA世界ミニマム級正規王者の松本流星（27＝帝拳）が挑戦者の同級4位・高田勇仁（27＝ライオンズ）をジャッジ3人ともフルマークの3―0判定で破って返り討ちにし、初防衛に成功した。プロデビューから8戦全勝とした松本は、那須川天心、高見亨介と続いた名門・