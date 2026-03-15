「オープン戦、巨人８−１日本ハム」（１５日、東京ドーム）待望のチーム１号までが遠かったが、この日は３本の本塁打が飛び交って快勝。試合前に飛び込んだ“悲報”を投打で吹き飛ばした。試合前には、開幕まで２週間を切る中で激震が起こった。開幕投手最有力候補だった山崎が右肩のコンディション不良のため離脱。エース不在のまま開幕を迎えることが濃厚となった。試合後、阿部監督は山崎の離脱について「これはもう仕