タレントのユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）にゲスト出演し、最近購入した超高級車について明かした。番組には、類似タレントと呼ばれるJOY（40）とともに出演。明石家さんま、マツコ・デラックスの前でその格差が白日の下にさらされた。メディア出演のみならず、通販番組とゴルフウエアブランドの成功で莫大な富を築いているユージ。大の車好きとしても知られ、高級車を複数台、所有