特定の民族や国籍の人々を排斥する「ヘイトスピーチ」の問題を軸に、メディアの責任を考える講演会が、きょう富山市で開かれました。講演会は、「ジャーナリズムを考える市民連絡会とやま」が開き、神奈川新聞の編集委員、石橋学さんが講師を務めました。石橋さんは、川崎市で繰り返されたヘイトデモをきっかけに、差別を受けた当事者に寄り添い取材活動を続けてきました。ヘイトスピーチを巡っては、国が2016年