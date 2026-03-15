「ワールドサイクリスト支援競輪・Ｇ３」（１５日、取手）佐藤慎太郎（４９）＝福島・７８期・Ｓ１＝が、小堀敢太（北海道）マークから直線で鋭伸。渡辺雅也（静岡）らの追撃を振り切って優勝。２２年４月平塚記念以来１２回目のＧ３制覇を果たし、神山雄一郎氏（栃木＝引退）の持つ歴代最年長Ｇ３制覇の記録を更新した。渡辺が２着、３着には外から追い込んだ松浦悠士（広島）が入った。佐藤が職人芸でＶを勝ち取った。前を