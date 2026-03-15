北九州空港で行われた開港20周年の記念式典であいさつする福岡県の服部誠太郎知事＝15日午前北九州空港（福岡県）で15日、開港20周年を16日に迎えるのを前に、記念式典が開かれた。あいさつした同県の服部誠太郎知事は、来夏に予定される滑走路の延伸で大型貨物機の発着が可能になるとして「半導体製品などの輸出が期待され、九州の競争力を大いに強化する」と述べた。式典には国や県などの関係者ら約60人が出席し、くす玉を割