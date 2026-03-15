タレントJOY（40）とユージ（38）が、15日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。ユージがJOYの行動に不満を漏らした。今週は「続報！類似タレントJOY＆ユージ」。前週に続いて類似タレントとしてやってきた2人の間に格差が生まれていることを検証した。ユージが「付き合い長いですけど、JOY君が本当に珍しく、おもちゃ屋さんでうちの息子にトミカを買ってくれたんです」と話した。「僕はうれしくて。JOY君がこ