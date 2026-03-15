[3.15 女子アジア杯準々決勝 日本 7-0 フィリピン シドニー]日本女子代表(なでしこジャパン)が10大会連続10回目の女子ワールドカップ出場を決めた。15日、女子アジアカップ準々決勝でフィリピン女子代表に7-0で勝利。ベスト4入りを決めたことで来年6月にブラジルで行われる女子W杯出場権を掴んだ。上位6チームに入れば女子W杯出場権を獲得できる今大会。準々決勝で敗れても、順位決定戦で勝てば出場が確定する。また、順位決定