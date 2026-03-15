世代を超えて支持を集めるブロードウェイミュージカルの金字塔を映画化した2部作の完結編、『ウィキッド 永遠の約束』が公開された。グレゴリー・マグワイアによるダークファンタジー小説を基に、舞台版として大ヒットを記録してきた、この題材は、長年にわたりハリウッドでの本格的な映像化が期待されてきた、注目の大型企画だった。 参考：『ウィキッド 永遠の約束』順調なすべり出しが示す「