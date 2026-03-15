【J1百年構想リーグ WEST第6節】(ピースタ)長崎 1-0(前半0-0)福岡<得点者>[長]チアゴ・サンタナ(76分)<警告>[長]照山颯人(66分)主審:福島孝一郎└長崎が“裏天王山”の九州対決制して3勝目!! 福岡は泥沼5連敗、大差の最下位に