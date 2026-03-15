【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第6節】(ニンスタ)愛媛 0-1(前半0-0)FC大阪<得点者>[F]山下諒時(80分)<警告>[愛]日野翔太(60分)[F]菅原龍之助(63分)観衆:2,554人主審:矢野浩平