【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第6節】(ニッパツ)横浜FC 3-0(前半2-0)群馬<得点者>[横]横山暁之2(26分、42分)、オウンゴール(54分)<警告>[群]貫真郷(8分)、野瀬翔也(38分)、松本皐誠(63分)主審:吉田哲朗