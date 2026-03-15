――――――――――――――――――― 3月16日 (月) ―― ◆国内経済 特になし ◆国際経済ｅｔｃ ・メキシコ市場休場 ・中国2月70都市新築住宅販売価格 (10:30) ★中国2月鉱工業生産 (11:00) ★中国2月小売売上高 (11:00) ・中国1-2月固定資産投資 (11:00) ・中国1-2月不動産開発投資 (11:00)