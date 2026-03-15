北海道・千歳警察署は15日、道路交通法違反（速度超過）の疑いで、自称・恵庭市に住む自称・70歳の男を現行犯逮捕しました。男は15日正午ごろ、千歳市釜加付近の道路を乗用車で運転中に、最高速度を18キロ超える時速68キロで運転していた疑いが持たれています。警察によると、速度超過の取り締まり中に男の車を発見し、その後、逮捕に至ったということです。男は調べに対して「速度違反したことは間違いない」と容疑を認めていると