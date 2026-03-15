次回サンデーPUSHスポーツは3月22日（日）放送！プロ野球開幕直前！巨人、阪神両チームのキーマンにせまる！MC：川島明（麒麟）ゲスト：中田翔、ニッポンの社長、井森美幸■今年のプロ開幕戦、巨人対阪神！両チームのキーマンとは！？打撃タイトル上位を独占した佐藤輝明、森下翔太を要し、リーグ連覇を狙う昨シーズンリーグ王者・阪神。それを阻止するキーマンとなるのが、巨人で唯一侍ジャパンに選ばれた大勢！大勢の武器とい