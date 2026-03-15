サッカー明治安田J1百年構想リーグ V・ファーレン長崎は15日、ホームでアビスパ福岡と対戦しました。 スコアレスで迎えた後半31分、V・ファーレンはPKを獲得したチアゴ・サンタナが冷静に決めて先制。そのまま優位に試合を運び、1-0で九州ダービーを制しました。