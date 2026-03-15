この記事をまとめると ■日産車には「ハイウェイスター」という人気のグレードが存在する ■元々はラルゴに設定されたモデルでオーテックジャパン（当時）が架装していた ■人気モデルとなったのでその後も多数の車種に設定された 人気爆発によりカタログモデルへ 多くの日産車に設定され、現在も人気グレードとなっている「ハイウェイスター」。執筆時点では、軽自動車のデイズ、ルークス、ミニバンのセレナ、そしてエルグラン