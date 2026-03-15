◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、アメリカ/マイアミ)準々決勝で日本代表・侍ジャパンと対戦したベネズエラ。試合後には監督や選手たちが会見に臨み、日本の先発をつとめた山本由伸投手の存在について語りました。メジャー3年目を迎えている山本投手。昨季はワールドシリーズMVPを獲得するなど、メジャー屈指の投手として飛躍を遂げました。今回のWBCでも日本のエースとして投手陣をけん