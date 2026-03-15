◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本(現地14日、アメリカ/マイアミ)野球日本代表の侍ジャパンが準々決勝でベネズエラに敗戦。試合後大谷翔平選手が今後の代表活動について語りました。1番・DHで出場した大谷選手は初回に同点のホームラン。3回はチャンスで勝負を避けられ、その後快音は響かず9回はショートフライで最後のバッターとなりました。試合後、大谷選手は今大会を振り返り「素晴らしい経験で