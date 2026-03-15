独立プロ野球九州アジアリーグの火の国サラマンダーズは14日、ホームでの開幕戦を勝利で飾りました。■14日リブワーク藤崎台球場北九州下関フェニックスに1点を先制されたサラマンダーズは、4回裏、1アウトランナー1塁で真兵がレフト線への2塁打を放ち同点。さらに8番の中庭のライトオーバーの2塁打で逆転します。サラマンダーズはヒット13本を放って、4対2で開幕戦を勝利