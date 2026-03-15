お笑いコンビ「スリムクラブ」の賢（49）が15日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を終えた日本代表「侍ジャパン」について言及した。侍ジャパンはこの日、WBC準々決勝でベネズエラと対戦。惜しくも敗れ、大会ベスト8に終わった。この結果を受け、真栄田は「WBC日本戦終了後に、SNSで、責任は◯◯◯とか書いてる人や、あそこは◯◯を使うべきだったとか素人で恥ずかしくもなく書い