巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が15日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。「卒業したいと思っていること」を3つ明かした。前日14日に行われた日本ハムとのオープン戦（東京D）が引退試合として開催され、代打で見事に中前打、その後の進塁打で三塁まで激走、右翼守備ではフライキャッチ