サッカー・明治安田J2・J3百年構想リーグ、ロアッソ熊本は14日、ホームで鳥取と対戦し0対1で敗れました。ホームでは負けなしのロアッソ熊本。15日はJ3のガイナーレ鳥取と対戦しました。■前半1分ロアッソは試合開始早々から藤井が相手ゴールに攻め込みます。■前半43分前半43分にも藤井がドリブルから右足でシュートしますが枠を捉えることが出来ません。■後半21分両チーム無得