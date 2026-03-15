◇オープン戦オリックス―ヤクルト（2026年3月15日神宮）オリックスの開幕ローテーションを争う投手陣にとっては、明暗が分かれる格好となった。先発の田嶋は2回に4連続安打を浴びるなど3点を失い、結果的に4回4安打3失点。一方、5回から登板した2番手・高島が、自己最速を1キロ更新する153キロを計測するなど4回4安打無失点と力投した。岸田監督は田嶋について「あまり良くはなかったかなと。競争の中でも、きょうの