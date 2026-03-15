ラグビーのNTTリーグワン1部第11節最終日は15日、東京・秩父宮ラグビー場などで2試合が行われ、東京SGがBL東京に60―21で快勝し、7勝4敗とした。BL東京は5勝6敗。前半で27―14とリードし、後半に5トライを加えて突き放した。トヨタは浦安に59―19勝ち、4勝7敗となった。浦安は3勝8敗。