元ももいろクローバーZの歌手・有安杏果（31）が15日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を報告した。「31歳になりました。日々に心から感謝です」と書き出した有安。「毎年覚えて下さりお祝いの言葉を贈って下さる皆さんありがとうございます」と感謝し「沢山の方に支えていただき、そして応援して下さる皆さんがいるから、こうして活動が出来ています。本当にありがとうございます！！」とつづった。「30代、2年目も頑張