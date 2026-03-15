岩手県山田町。東日本大震災で甚大な被害を受けたこの町で、震災から15年がたった今だからこそ伝えたい思いをつづったメッセージが募られた。気持ちがすれ違ったまま旅立ってしまった「幼なじみ」へ。いつもそばにいた「家族」へ。そして、優しかった「おばあちゃん」へ…など、「もう一度あの人に会えたら、伝えたいこと」をテーマにメッセージが寄せられた。そして、メッセージを寄せた方たちを訪ね、話をうかがうと、あの日を境