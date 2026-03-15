中東情勢が混迷の度合いを深め、原油価格は再び1バレル=100ドルに迫る展開となっている。原油高が世界景気を下押しする懸念が一段と高まるなか、今週、日銀やFRBは金融政策を決める会合を開く。湾岸諸国の石油生産は“世界需要の1割”減少イランによるとみられるタンカーなどへの攻撃が複数報告され、イランがホルムズ海峡に機雷を敷設し始めたと伝えられたのに加えて、アメリカがイラン産原油の供給基地であるカーグ島の攻撃に踏