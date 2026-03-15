高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の公式インスタグラムがオフショットを公開。吉沢亮演じる錦織の名前の由来が明かされると、ファンから反響が寄せられた。【写真】「目頭が」“錦織さん”吉沢亮とヘブン先生の肩組み2ショット『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の