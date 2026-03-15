映画『オデッセイ』の原作者アンディ・ウィアーによる号泣必至の世界的大ベストセラー小説を映画化した『プロジェクト・へイル・メアリー』が3月20日に公開される。本作は、滅亡の危機が迫る地球の運命を託された中学の科学教師グレース（ライアン・ゴズリング）が、宇宙の果てでたった一人さまよっていた生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷の星を救うミッションを描く。本作の原作だけではなく、マット・デイモン主演