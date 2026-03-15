互いを思いながらも正反対の道を歩むことになった“悪い魔女”エルファバと“善い魔女”グリンダのまぶしくて切ない物語の結末を描く映画『ウィキッド 永遠の約束』。6日に公開されると、初週末3日間の動員数＆興行収入ともに前作を上回る大ヒットスタートを切り、さらに2026年に公開された洋画作品としてもナンバーワンのオープニング成績を残した。今回クランクイン！は、本作の監督を務めたジョン・Ｍ・チュウにオンラインイ