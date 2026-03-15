田辺裕信騎手＝美浦・フリー＝は、３月１５日の中山１２Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１２００メートル）でクインズポラリス（３番人気＝１着）に騎乗し、ＪＲＡ通算１万４０００回騎乗を達成した。史上２２人目、現役１２人目。初騎乗は２００２年３月２日の中山２Ｒ（８着）。２２年の菊花賞（アスクビクターモア）などＧ１・３勝を含む重賞４６勝。通算１２２５勝。