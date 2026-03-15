第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習が１５日、行われた。昨秋の関東大会を制した山梨学院は、午前１０時に登場した。投打の柱となるプロ注目の二刀流右腕・菰田陽生主将（３年）は、昨年の春夏に続く３度目の聖地に「またこの場所に戻って来られてうれしく思う」と笑顔。主将として周囲に目を配りながら調整し「ほとんどの選手が初めての甲子園だったので、グラウンドの感触や距離感を確かめた。（