◆ファーム・リーグ巨人４×―３オイシックス（１５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人はオイシックスとの２回戦で逆転サヨナラ勝ちを収め、開幕２連勝を飾った。先発の育成・園田が５回１失点。毎回の７安打を浴びながらも粘りの投球を見せた。５番手で登板した育成１位・冨重（ＢＣ神奈川）が１回１安打無失点で公式戦初勝利。自己最速を更新する１５２キロをマークした。打線は１点を追う２回、８番・小林が左翼線