３月１５日の中京１０Ｒ・昇竜Ｓ（３歳オープン、ダート１４００メートル＝１２頭立て）は、武豊騎手騎乗のスマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父モズアスコット）がゴール前で差し切った。勝ち時計は１分２４秒０（良）。道中は先団を追走。終始、内で立ち回り、砂をかぶっても問題なし。直線は残り３００メートル付近から徐々にエンジンがかかり始めた。残り２００メートルを切ってからトップスピードに入り、