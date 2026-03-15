◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル、良＝１着馬に大阪杯の優先出走権）春の大舞台につながる中距離Ｇ２が１４頭で争われ、５番人気のジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）は４着。直線で一瞬、先頭に立ったが、最後に差され、前走・京都記念に続く重賞連勝はならなかった。５７歳の誕生日を迎えた武豊騎手は９８年サイレンススズカ以来、２８年ぶり当レース４勝目はならず