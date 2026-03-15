春っぽさは欲しいけど、まだ肌寒い日もあって服選びが難しい。そんな春先は、さっと着るだけで季節感を高めてくれる【しまむら】の「春っぽワンピ」が心強い存在かも。今回はギンガムチェックのワンピや、ビスチェセットのアイテムをピックアップ。ブラウスやロンTを重ねたりシャツやジャケットを羽織ったりと、組み合わせるアイテム次第で着こなしの幅を広げられます。しまらーの@chii_150cmさんの着回しコーデもチェ