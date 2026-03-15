３月１５日の阪神９Ｒ・ゆきやなぎ賞（３歳１勝クラス、芝２４００メートル＝７頭立て）は、オープンまで上り詰めたキミノナハマリアの半弟シャドウマスター（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が、ゴール前で内から抜け出して２勝目を挙げた。勝ち時計は２分２６秒５（良）。昨年のゲルチュタールに続き、杉山晴厩舎は２年連続の勝利。道中は中団を追走し、隊列が大きく変わることはなく、そのまま直線へ。直