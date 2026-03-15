ベネズエラが侍ジャパンに打ち勝つワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。ベネズエラは6回の逆転3ランでお祭り騒ぎとなった。4-5と1点ビハインドで迎えたベネズエラの6回の攻撃。無死一、三塁の大チャンスで、アブレイユが伊藤大海の高め直球を打ち砕いた。打たれ